"Kimyəvi silah ehtiyatları məhv edilməlidir" - Putin

“Kimyəvi silahlardan istifadə edən ölkələrin bununla bağlı ehtiyatları məhv edilməlidir”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kimyəvi Silahların Qadağan olunması Təşkilatı tərəfindən təşkil edilən konfransın 22-ci sessiyasında kimyəvi silahlarla sahib olan ölkələrə səslənib. O, açıqlamasında deyib: “Kimyəvi silahları olan ölkələr öz ehtiyatlarını məhv etməlidilər. Bundan əlavə, müqaviləyə aid olmayan ölkələrin də bizə qatılması üçün çalışırıq. Qəti siyasi iradənin göstərilməsindən sonra kimyəvi silahlardan təmizlənmiş dünyada yaşayacağımıza inanıram”.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

