"Taliban" hərbi bazaya hücum etdi - 38 əsgər ölüb

"Taliban" militanları Əfqanıstanın Bəğlan vilayətində yerləşən hərbi bazaya silahlı hücum ediblər.

Metbuat.az "A haber"ə istinadla bildirir ki, Bəğlan Vilayət Şura başqanı Səfdar Muhsini hücum nəticəsində 38 əsgərin öldüyünü açıqlayıb. Hücum zamanı bir çox əsgərin yaralandığını bildirən Muhsini hücumun ardından çıxan atışmada çox sayda militanın da öldüyünü deyib.

"Taliban" isə açıqlamasında hücum nəticəsində bazaya nəzarəti ələ keçirdiklərini və 70 təhlükəsizlik əməkdaşının öldüyünü iddia edib.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

