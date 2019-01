Bakcell bölgələrdən LİMİTSİZ zəngləri gündəlik sadəcə 30 qəpiyə təklif edir

Azərbaycanın İlk Mobil Operatoru və Ən Sürətli Mobil İnternet Provayderi Bakcell xüsusi olaraq ölkənin regionlarında yaşayan abunəçilər üçün nəzərdə tutulan yeni təklif hazırlayıb.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, abunəçiləri daha rahat, münasib və əlverişli rabitə xidmətləri ilə təmin etmək məqsədilə təqdim olunan eksklüziv paket sayəsində abunəçilər istədikləri qədər danışa biləcəklər.

Yeni təklifin şərtlərinə əsasən, “Bakcell”in CİN abunəçiləri öz telefonlarında *545#Yes kodunu yığıb paketi aktivləşdirə və günə sadəcə 0.30 AZN ödəyərək regionlardan 24 saat ərzində limitsiz zəng edə bilərlər.

Qeyd edək ki, bu paket yalnız Azərbaycanın regionlarından olunmuş şəbəkədaxili zənglər üçün keçərlidir. Bölgələr üçün nəzərdə tutulmuş yeni paketi Klass, Business və ElaGÜN tariflərindən istifadə edən abunəçilər istisna olmaqla bütün Bakcell CIN abunəçiləri əldə edə bilər. Abunəçiləri rahat və dayanıqlı mobil rabitə ilə təmin etmək məqsədilə paketin istifadəsinə “ədalətli istifadə siyasəti” (gündəlik 500 dəqiqə) tətbiq olunur. Əlavə məlumat https://www.bakcell.com/az/unlimited_calls_from_regions_2018 internet səhifəsində təqdim edilir.

Azərbaycanın telekommunikasiya bazarında ən innovativ mobil operator olaraq Bakcell bütün müştəri seqmentlərinin ehtiyac və tələblərini öyrənmək üçün daim bazar araşdırmaları həyata keçirir. Bakcell müasir rabitə xidmətləri istifadəçilərinə yenilənmiş, rahat və yenilikçi tariflər, məhsullar və xidmətləri təklif etməyə davam edəcək.

