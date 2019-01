“ABAD”-ın yeni bakaleyası fəaliyyətə başlayıb.

"ABAD" dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yeni bakaleyalar Bravo “Gənclik Mall” və Əhmədli Bravo hipermarketlərində fəaliyyət göstərir. Bu bakaleyalarda kiçik ailə təsərrüfatlarında təbii şəraitdə "ABAD"-çılar tərəfindən hazırlanan məhsulları rahatlıqla əldə etmək mümkündür.

Qeyd edək ki, Bravo Koroğlu hipermarketi ilə birlikdə artıq 3 Bravo supermarketində bakaleyalar fəaliyyətdədir.

Günay Elşadqızı / Metbuat.az

