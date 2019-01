"Sumqayıt"dan növbəti TRANSFER

“Sumqayıt” növbəti transferini reallaşdırıb.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, son olaraq “Sabah”da oynayan qapıçı Aydın Bayramovla 1.5 illik müqavilə imzalanıb. 23 yaşlı futbolçu “Sumqayıt”da 13 nömrəli formada çıxış edəcək.

Aydın Bayramov futbolçu karyerası ərzində “Rəvan”, MOİK və “Sabah” klublarının uğurları üçün çalışıb.

Qeyd edək ki, "Sumqayıt" daha əvvəl "Neftçi"dən qapıçı Rəşad Əzizli və "Ziriə"dən müdafiəçi Adil Nağıyevi də heyətinə cəlb edib.

