Günəşin doğulmadığı qeyri-adi ada /FOTOLAR

Şimal Buz dənizində yerləşən Svalbard adası Avropanın bitdiyi nöqtədə yerləşir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, qütb ayılarının yaşadığı bu diyarı fərqləndirən xüsusiyyəti isə oktyabr-fevral ayları arasında burada günəşin heç doğmamasıdır.

Bundan başqa burada qadınların uşaq dünyaya gətirməsi və təqaüd yaşına çatmış insanların adada yaşamaları da qadağandır.

Burada yaşayan insanların bir çox insan turizm, kömür mədənləri üçün və ya araşdırmaçı olaraq gəlirlər.

Svalbardda beş mövsüm hökm sürür: yaz, yay, payız, qaranlıq qış və yüngül qış.

Spitsbergenin ən böyük adası olan bu adada insanlar 4 ay boyunca günəşi görmür. Bu çətin dövr ərzində burada yaşayanlar mart ayının sonuna qədər günəşin doğmasını gözləyir. Günəşi hər kəsdən daha əvvəl görmək istəyənlər fevral ayının sonlarına doğru dağlara dırmanır və ənənəvi Noveç mahnıları oxuyaraq günəşi qarşılayırlar.

