Məşhur gözəl tanınmaz halda - FOTOLAR

“Love İsland” yarışması ilə məşhurlaşan Aleksandra Canne daha gözəl bir dəriyə sahib olmaq məqsədilə üzünə lazer prosuderi tətbiq edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, bunun üçün 2800 sterlinq ödəyən gənc qadının prosuderdən sonra üzü qanlamağa və yanıq kimi görünməyə başlayıb.

Gözlərində yanmalar olduğunu və görmə qabiliyyətinin zəiflədiyini deyən qadın heyranlarını təşvişə salıb.

Bir neçə izləyicisi isə ona etiraz edərək təbii halının daha gözəl olduğunu və belə prosuderlərə ehtiyacı olmadığını bildiriblər.

Amma gənc qadın görünüşünün tamamilə makyajdan ibarət olduğunu və həqiqi görüntüsünün çox fərqli olduğunu deyərək özünü müdafiə edib.

