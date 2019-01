Müsəlmanların müqəddəs məkanı olan Kəbənin də yerləşdiyi Məscidi-Harama həşəratlar hücum edib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, minlərlə çəyirtkə və tarakan qısa müddətdə şəhərin bir çox nöqtəsinə yayılıb.

Məkkə bələdiyyəsi Həcc və Ümrə ziyarətində olanların təhlükəsizliyi və rahatlığı üçün həmin bölgəyə təmizlik işçilərini göndərib.

Böcəklərin çoxluğu şəhər sakinləri il yanaşı, mütəxəssisləri də təəccübləndirib./publika.az

