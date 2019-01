İki dostun ağız dolusu danışdığı kombi oğurluğu - VİDEO

Paytaxtın Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində rayon ərazisində fərdi yaşayış evlərindən oğurluqlar etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat nəticəsində evlərə daxil olaraq kombi aparatları və digər qiymətli məişət əşyaları oğurlayan Cəlilabad rayon sakini Fərid Əliyev və Şabran rayon sakini Simran Məmmədzadə yaxalanıb. Onlar ifadələrində iki mənzildən oğurluq etdiklərini bildiriblər.

