Ağdaşda polisin keçiridiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsi ilə məşğul olmaqda şüphəli bilinən şəhər sakini, Kamran Xandadaşov saxlanılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, aparılan araşdırmalar zamanı onun narkotik vasitələri əldə etdiyi mənbə də müəyyən edilib.



