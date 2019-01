Hazırda əsən şimal-qərb küləyi Bakıda 24 m/san, Abşeron yarımadasında 26 m/san. çatır, arabir 30 m/saniyəyədək şiddətlənir.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində yaradılan Qərargahdan Metbuat.az-a bildirilib ki, dalğanın hündürlüyü Günəşli yatağında 3,8 metrə çatıb.

Qeyd edək ki, bu, Qərargahın səhər saat 06:00-a olan operativ məlumatıdır.

Günün qoroskopu - İradlar və tənqidlərdə ifrata varmayın - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.