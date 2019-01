Omskda sirkdə təlim zamanı yaquar təlimçiyə hücum edib.

Metbuat.az-ın trend.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, heyvan qəfil hücum edərək təlimçinin əlini qoparıb. Həmin an videokameraların da lentinə həkk olunub.

Heyvan təlimçisi dərhal tibb müəssisəsinə aparılıb, səhhəti normaldır.

