Rusiyada Vəftiz bayramı (xaç suyuna salınma mərasimi - red) keçirilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, mərasimdə prezident Vladimir Putin də iştirak edib.

Putin Sankt-Peterburqa işgüzar səfərindən sonra Nilo-Stolbensk monastırını ziyarət edib və Seliger gölündə xaç suyuna girib.



