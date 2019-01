Aygün Səmədzadənin oğlu qırğız xanımla evləndi - FOTO

Xalq artisti Aygün Səmədzadənin oğlu Mircəfər ailə həyatı qurur.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, Mircəfər Sanira Hatun adlı türkdilli, qırğız xanımla evlənir. Məclisdən fotoları bəstəkarın qızı sosial şəbəkədə "Qardaşım evləndi" qeydi ilə paylaşıb.

Xatırladaq ki, Mircəfərlə Saniranın nişan mərasimi 2017-ci ilin martın olmuşdu.

Qeyd edək ki, A.Səmədzadə millət vəkili Ziyad Səmədzadənin qızıdır. Onun Ülkər adlı bir qızı da var. Ülkər ailə həyatı qurub və bir övlad anasıdır.

