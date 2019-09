İranlılar Aqşinin 2 milyonluq klipini sildirdi - FOTO

Meyxanaçı Aqşin Fatehin sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olan "Cangüdən" layihəsi Youtube"dan silinib. Belə ki, klipdə müəllif hüquqlarının pozulmasına yol verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aqşin iranlı musiqiçi Amin Rostaminin mahnısının sözlərini dəyişdirərək ifa edib, eyni zamanda ekranlaşdırıb. Beş gün ərzində 2 milyona yaxın baxış toplayan klip müəlliflərin şikayətindən sonra paylaşım platformasında bloklanıb.

Aqşin "Hər şey daxil" proqramında mövzu barədə danışıb: "Bu yaxınlarda İran musiqisinin üzərinə sözlər yazaraq mahnı ərsəyə gətirdim. Sağ olsunlar, iranlı qardaşlarımız şikayət edib sildirdilər. Onlar bizim yüzlərlə mahnılarımızı oxuyublar, heç bir problem yaratmamışıq. Dostlarım dedi ki, belə bir mahnı var, ifa et, biz şirkətdən icazə alarıq. Klip çıxdı, 5 gün sonra şikayətə görə silindi. İndi yeni aranjiman etdirib qoymaq istəyirəm".

Qeyd edək ki, meyxana ifaçısının sözügedən klipi trenddə birinci idi. (qafqazinfo)

