Türkiyəyə köçən aktrisa Pərvin Abıyevanın səhhəti pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisanın özü instaqramda məlumat yayıb.

O, müalicə aldığı xəstəxanadan fotolar paylaşaraq halsız olduğunu və dünən İstanbulda baş verən zəlzələdən qorxduğunu dilə gətirib.

Lakin kino ulduzu xəstəliyinin nə ilə bağlı olduğunu qeyd etməyib.

