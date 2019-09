Britaniya kraliçasının nəvəsi milyarderə ərə gedir

Böyük Britaniya kraliçası II Yelizavetanın nəvəsi, 31 yaşlı şahzadə Beatriss nişanlanıb. Onun sevib-seçdiyi şəxs 34 yaşlı milyarder Edoardo Mapelli-Motstsidir. “Qafqazinfo” bildirir ki, onların nişanlanması haqda məlumat Britaniya kral ailəsinin Tvitter hesabında verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki,mərasimin bu ayın əvvəlində İtaliyada baş tutduğu qeyd edilib.

Cütlüyün toyu 2020-ci ildə olacaq. Kral ailəsi daha ətraflı məlumatı bir qədər sonra verəcək.

Qeyd edək ki, şahzadə Beatriss II Yelizavetanın oğlu – York hersoqu şahzadə Endrünun qızıdır.

