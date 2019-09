Cərimə zərbələrində ən uğursuz 2-ci futbolçu - Kriştiano Ronaldo

“Yuventus”un futbolçusu Kriştiano Ronaldo İtaliya A Seriyası tarixinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı hücumçu A Seriyasında cərimə zərbəsini yerinə yetirən ən pis 2-ci futbolçu olub. Ötən il “Yuventus”a keçən Ronaldo, 18 dəfə cərimə zərbəsindən topu qapıya göndərmək istəsə də, hədəfdən yayınıb.

A Seriyası tarixində cərimə zərbəsini ən pis yerinə yetirən futbolçu isə Kamillo Çanodur. Ötən mövsüm “Frozinone” ilə A Seriyasında mübarizə aparan hücumçu 21 dəfə cərimə nöqtəsindən qapıya zərbə vursa da, uğursuz olub.(unikal.orq)

