Həyat yoldaşından ayrıldığı deyilən Elnar - “5 ay sonra ata oluram” - VİDEO

ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı müğənni Elnar Xəlilov olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni həyat yoldaşının “İnstagram”dan birlikdə olan şəkillərini silməsinə aydınlıq gətirib:

“Yaxşı da, pis də paylaşanda təhqir olunur. Tənqid başqa şeydir. Tənqidlə təhqiri ayırd edə bilmirlər. Mən də qərar verdim ki, Aysel dərhal bütün şəkilləri sil. Çünki nə vaxta qədər şərh bölməsini bağlı saxlamaq olar?”.

Elnar daha sonra ekskuliziv açıqlama verib:

“5 ay sonra ata oluram. Dincəlin”.

