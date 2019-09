Reklam hüquqları telekanallardan alındı…

ATV və ARB-nin kommersiya fəaliyyətində dəyişiklik baş verib.



Metbuat.az -ın əldə etdiyi məlumata görə, səbəbi açıqlanmadan, efirlərində yayımladıqları reklamların satış hüquqları adları qeyd edilən kanallardan alınaraq başka bir şirkətə verilmişdir.



Bununla bağlı artıq reklamçıların məlumatlandırıldığı bildirilir.



Məsələ ilə bağlı faktı ATV və ARB-nın reklam rəhbəri İsmayıl Həsənov təsdiqləyib.



İsmayıl Həsənov yaxın günlərdə hər iki telekanalın məsələ ilə bağlı geniş məlumat verəcəyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.