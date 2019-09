Türkiyənin "Star" telekanalında yayımlanan "Kuzgun" serialı erkən finala gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu iddia ilə Türkiyə mətbuatı çıxış edib.

Buna səbəb isə serialın reytinq qurbanı olmasıdır. İlk iki bölümü ilə reytinq siyahısında aşağı pillələrdə olan "Kuzgun"un 26-cı seriyası sonuncu olacaq. Final bölümü isə noyabrın 6-da təsadüf edir.

