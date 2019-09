Leonardo Da Vinçi ilə bağlı şok iddia

İntibah dövrünün simvol adı olan italyan sənətçi Leonardo Da Vinçi ilə bağlı ağılları qarışdıran bir iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, məşhur sənət tarixçisi Simon Hevit Leonardo Da Vinçinin əcdadlarının Xəzər türkü ola biləcəyini iddia edib. Bu iddia Hevitin 1945-ci il tarixli "Leonardo Da Vinci and Book of Doom" adlı kitabından ilhamlanaraq ortaya atılıb.

"The Guardin"də yer alan xəbərdə bu sözlər yer alırdı "15-ci əsrdə Milanda qızıl saçlı olmaq nadir görülən bir vəziyyət idi.

Hevitt Leonardonun Asiyanın steplərindən Qara Dənizə və şərqi Avropaya yayılan qızıl saçlı, türk mənşəli xəzərlərdən olduğundan şübhələnir.

Hevitinn kitabı 1495-ci ildə çəkilən və Almaniyada yerləşən bir karikaturaya əsaslanır. "Leonardo da Vinçi and the Book of Doom" adlı kitab İngiltərədə sabah satışa çıxarılacaq.

