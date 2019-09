ABŞ-da “Cessna421” ikimühərrikli yüngül təyyarənin qəzaya uğraması nəticəinsdə 3 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat verib.

Bildirilib ki, hadisə ABŞ-ın cənub-şərqində Florida ştatının De-Lend şəhərində baş verib. Təyyarənin uçuş istiqaməti məlum deyil.

Hadisənin səbəbi hələ müəyyənləşdirilməyib. (report.az)

