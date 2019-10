Türkiyənin Kayseri vilayətində xəzinə ovçuları çökən tunelin dağıntıları altında qalıb.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb.

Məlumata əsasən, hadisə Melikgazi rayonunda baş verib. Xəzinə tapmaq üçün qazılmış yeraltı tunelin çökməsindən sonra iki nəfər dağıntılar altında qalıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma başlayıb. (trend.az)

