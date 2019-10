Türkiyənin tanınmış aktyoru Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, uzun müddətdir müalicə olunurmuş.

Qeyd edək ki, Reşat Tarık Ünlüoğlu 1957-ci il noyarbın 16-da İzmirdə anadan olub. Bu şəhərdə Namık Kemal liseyini bitirdikdən sonra Ankara Dövlət Konservatoriyasına qəbul olunub. Türkiyə teatr səhnələrində, "Avropa, Avropa", "Kurtlar Vadisi", “Eşkiya dünyaya hökmdar olmaz” və digər serial və kinolarda bir sıra maraqlı rollar oynayıb.

