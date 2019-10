Rusiyanın paytaxtı Moskvada İstintaq Komitəsinin polkovniki Vladislav Kaputinə edilən hücumun görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə bu gün Kaputinin Moskvada vətəndaşları qəbulu zamanı baş verib. Sergey Qriqoryev adlı şəxs polkovnikə bıçaqla hücum edərək, ona kürəyindən xəsarət yetirib və hadisə yerindən qaçmağa cəhd edib.

Yaralı halda xəstəxanaya çatdırılan polkovnik ölüb. Hadisəni törədən şəxs həbs olunub. (unikal.org)

