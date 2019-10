Azərbaycanda gəlini üçün gəlinlik seçən qadın qəfildən vəfat etdi

Mingəçevirdə ticarət mərkəzlərinin birində ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, oğlunun toyuna hazırlaşan 1977-ci il təvəllüdlü Zamanova Hafizə Əhliyət qızı gələcək gəlininə gəlinlik libası seçmək üçün mağazaya gedib.

Alış-veriş zamanı qəflətən qadının halı pisləşib və huşunu itirib. Hadisə yerinə təcili yardım briqadası çağırılsa da, qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən qadın məcburi köçkündür və Mingəçevirdə müvəqqəti məskunlaşıbmış.(ölkə.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.