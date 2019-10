Parisdə naməlum şəxs polis idarəsində polis əməkdaşlarına bıçaqla hücum edib.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, hücum nəticəsində 4 polis ölüb.

Hücum edən şəxs polislər tərəfindən zərərsizləşdirilib.

Şəxsin kimliyi və hadisənin motivləri ilə bağlı araşdırma başlayıb.(trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.