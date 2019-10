Moskvada falçı gənc qızdan 2 milyon rubl aldıqdan sonra yoxa çıxıb.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, 23 yaşlı qız bununla bağlı polisə müraciət edib.

Qeyd olunub ki, o, 9 gün ərzində sms vasitəsilə falçıya qeyd olunan məbləği yollayıb. Bundan sonra Olqa adlı falçı ilə əlaqə kəsilib.

Faktla bağlı Moskva polisi fırıldaqçılıq maddəsi ilə cinayət işi açıb. (trend.az)

