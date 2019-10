"Maşın" əldən getdi - Biabırçı məğlubiyyət

Şounun sonunda 16,92 faiz səs toplayan Fuad Musayev Ayanla mübarizədən məğlub ayrıldı.



Metbuat.az xəbər verir ki, şounun ikinci günü müğənni Fuad Musayev oyunu tərk etdi. Beləliklə maşın Fuad Musyev üçün əldən getdi.



Ayan isə göz sevinc göz yaşlarını saxlaya bilmədi.



23:16



"Maşın"da SMS səsverməsinə çıxarılan müğənni Fuad Musayevin Ayan Atakişiyeva ilə mübarizəsi iştirakçıları iki qrupa bölüb.



Fuad Musayevə dəstək olan Aqşin fatehlə Ayan Babakişiyeva arasında qalmaqal yaşanıb.



Aqşin Ayanın oyundan çıxmasını açıq şəkildə etiraf edib: "Fuad bəyin 44 yaşı var. Onu heç kim idarə edə bilməz. Mən də açıq deyirəm ki, Ayanın buradan çıxmağını istəyirəm".



Hislərinə hakim ola bilməyən Ayan Babakişiyeva göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Daha sonra özünə toxtaqlıq verən Atakişiyeva Aqşin Fatehi qeyri-ciddi şəxs adlandırıb.



Aparıcı Kəmalə Piriyeva isə Fuad Musayevin fikrini dəyişəcəyini bəhanə edərək, öz pərəstişkalarından Ayan Atakişiyevaya dəstək istəyib.





Niyam Salaminin Aqşinə qarşı çıxması onun hansı tərəfdə oldğunu göstərdi. O da Aqşini qruplaşma yaratmaqda ittiham edib.



Aqşin əslində bugünkü mübarizənin dünənki Kərim-Namiq qarşıduirmasının davamı olduğunu bildirib. (baku.ws)

