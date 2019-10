Azərbaycan növbəti böyük uğura imza atıb!

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın "İnstagram"-dakı rəsmi səhifəsində qeyd edilib.

Paylaşımda deyilir:

"Azərbaycan növbəti böyük uğura imza atıb! Gənc istedadımız Teymur Rəcəbov şahmat üzrə Dünya Kubokunda ölkəmizi layiqincə təmsil edərək parlaq qələbə qazanıb. Bütün Azərbaycan xalqının sevincinə səbəb olan bu möhtəşəm qələbə münasibətilə Teymuru səmimi-qəlbdən təbrik edirəm!".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.