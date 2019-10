Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov bir sıra təhsil işçilərinə "Əməkdar müəllim” fəxri adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə Abbasova Aynur Eldar qızına, Əliyev Elsevər İntiqam oğluna, Əsgərova Şəmsiyyə Həsən qızına, Quliyeva Atikə İbad qızına "Əməkdar müəllim" fəxri adı verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.