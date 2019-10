"Cennet mahallesi" serialı ilə məşhurlaşan türkiyəli aktrisa Melek Baykal Bakıya gəlib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, şəhərin mərkəzi küçələrini gəzib, restoranlara baş çəkib.

Paytaxt sakinləri sənətçi çəkilən fotoları İnstaqramda paylaşıb.

Aktrisanın Bakıya hansı səbəblə gəldiyi isə naməlumdur.

