Azərbaycanda gürcü nömrəli avtomobillərin artmasının SƏBƏBİ BİLİNDİ - VİDEO

Həm ziyarət, həm də ticarət etdiyimiz digər qonşumuz Gürcüstandır. Hazırda paytaxt Bakı və digər bölgələrdə Gürcüstan nömrəli avtomobillərə az qala addım başı rast gəlinir.



Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəllər bu avtomobillərin Gürcüstandan ölkəmizə gələn tursitlərə aid olduğu ehtimal edilsə də, sonradan vəziyyətin fərqli olması aydınlaşıb.



Gürcüstanda avtomobillərə tətbiq edilən gömrük rüsumu az, maşınların qiyməti isə ölkəmizlə müqayisədə daha münasibdir. Məhz bu səbəbdən çoxları avtomobili Gürcüstandan gətirməyə meyillidir. (baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.