ABŞ-ın sonu görünməyən müharibələrdən çıxmaq vaxtıdır - Donald Tramp

ABŞ-ın sonu görünməyən müharibələrdən çıxmasının və hərbçiləri evə qaytarmasının vaxtıdır.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Suriyadakı vəziyyəti şərh edərkən deyib.

O bildirib ki, ABŞ qoşunları Suriyada 30 gün qalmalı və daha sonra ölkədən çıxmalı idilər:

“Amma biz orada qaldıq və heç bir məqsədi olmayan müharibəyə getdikcə daha çox sürükləndik. İndi bu sonu görünməyən mənasız müharibələrdən çıxmaq və əsgərlərimizi evə qaytarmaq vaxtıdır”.

D.Tramp əlavə edib ki, Suriya, Türkiyə, İran, İraq, Rusiya, Avropa və kürdlər bu vəziyyətin öhdəsindən gəlməlidir.(trend.az)

