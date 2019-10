Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında Əli Əsədovun Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq verilməsi haqqında məsələyə baxılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin açıqladığı gündəlikdə bildirilib.

Qeyd edək ki, Əli Əsədov Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisidir. (Oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.