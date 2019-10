Məşhur teleaparıcı Ulvira Qarayevanın son paylaşımı maraq doğurub.

Metbuat.az bildirir ki, aparıcı yeni fotosunu "İnstagram" səhifəsində yayımlayıb. Fotoda qısa ətək geyinən jurnalist bir izləyicisi tərəfindən məktəb şagirdinə bənzədilib.

O, "Lap 11-ci sinif şagirdinə oxşadin" deyə, qeyd edib. Bəzi xanım izləyiciləri isə Qarayevadan gözəllik sirrlərinin açıqlamasını istəyib.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:(ölkə.az)

