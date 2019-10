Dünən Azərbaycan millisi Bəhreyn yığma komandası ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesabda geri düşmələrinə baxmayaraq, görüş millimizin 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Oyundan videoicmalı təqdim edirik:(qol.az)

