Avro-2020 seçmə oyunları: Hansı matç, hansı kanalda yayımlanacaq?

Bu gün AVRO-2020-nin seçmə oyunları baş tutacaq.

Metbuat.az canlı yayımlanacaq oyunların afişasını təqdim edir:

AVRO-2020-nin seçmə mərhələsi

18:00 Qazaxıstan – Kipr (Match!, Futbol 1)

20:00 Belarus – Estoniya (Match!, Futbol 1)

22:45 Niderland – Şimali İrlandiya (İdman TV, Match! TV)

22:45 Rusiya – Şotlandiya (Match!, Premyera)

22:45 Slovakiya – Uels (Match!, Futbol 1)

22:45 Xorvatiya – Macarıstan (Match!, Futbol 2)

22:45 Avstriya – İsrail (Match!, Futbol 3)





AVRO-2021 (U21)

23:00 Fransa U-21 – Azərbaycan U-21 (CBC Sport)

