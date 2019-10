ABŞ Milli Hokkey Liqasında (NHL) "New Jersey Devils" və "Boston Bruins" komandaları arasında keçirilən oyunda bir qadın azarkeşin hərəkəti diqqət mərkəzinə düşüb.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, qız Bostondakı "Tee Garden" Arenanın şüşədən olan səddinə yaxınlaşaraq erotik rəqsi ilə ətrafdakıların diqqətini çəkib.

İzləyicilər qızın davranışını qəbuledilməz hesab edib, onu tənqid atəşinə tutublar.

Milli.Az

