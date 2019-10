Yaponiyanın mərkəzi və şərq regionlarında tüğyan edən "Haqibis" qasırğası qurbanlarının sayı 67 nəfərə çatıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK telekanalı məlumat yayıb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.