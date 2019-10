Ağlınızı oxuyaraq sizi sakitləşdirən 150 dollarlıq cihaz

İnsanların dincəlmək və ya meditasiya etmək üçün istifadə etdikləri bir çox fərqli metod var. MUSE: Brain Sensing Headband cihaz beyin dalğalarının real vaxtda analizini edərək, meditasiyaya sərf olunan vaxtı ən məhsuladar şəkildə keçirməyə kömək edir.

Beyin dalğalarının real zamanlı təhlilindən istifadə edərək meditasyon səyahətinizdə rəhbərlik edən cihaz, iOS (11.0 və daha yuxarı) və Android (5.0 və yuxarı) platformasındakı Muse tətbiqi ilə birləşir. Tətbiqdə yağışdan dəniz dalğasına, quşlardan kosmik səslərə qədər bir çox səs variantı var.

MUSE: Brain Sensing Headband meditasiya edərkən ağlınızın sakitlik səviyyəsini ölçür və bu məlumatları hava şəraitinə çevirir. Cihaz real vaxt rejimində məlumatların monitorinqini dəstəkləyir və Bluetooth 4.0 simsiz bağlantısını dəstəkləyir. Bu maraqlı meditasiya üsulundan istifadə w etmək istəyən insanlar $ 150-dan keçmək məcburiyyətindədirlər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.