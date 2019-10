“Mançester Siti” və Ukrayna millisinin yarımmüdafiəçisi Aleksandr Zinçenko sevgilisi Vlada Şeqlova ilə nişanlandığını bildirib.

Metbuat.az “Eurosport”a istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı futbolçu evlənmək təklifini Kiyevin “Olimpiyski” stadionunda edib.

Zinçenko böyük bir gül dəstəsini və nişan üzüyünü sevgilisinə təqdim edib o isə təklifi qəbul edib. “Həyatımda ən vacib “Hə””, - “Instagram”da yerləşdirdiyi şəkli Zinçenko belə şərh edib.

