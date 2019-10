Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva öz doğum günündə pərəstişkarlarına yeni musiqi payını ərmağan edib.

Publika.az xəbər verir ki, musiqisi İsmayıl Əsədova, sözləri Ayşən Məmmədovaya aid olan “Oxu” adlı mahnısına yeni klip çəkdirən sənətçi bu dəfə gürcü rejissorlara çalışıb.

Xanbabayeva Zaza Oraşvilinin çəkdiyi klipində müxtəlif fərqli obrazlarda görünüb. Onun stili üzərində tanınmış makiyaj ustası Elnur Həsənov çalışıb.

İfaçının klipində Beyonsun məşhur obrazını təkrarlaması nəzərdən qaçmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.