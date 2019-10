Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriyanın şimalında keçirdiyi “Barış pınarı” əməliyyatında zərərsizləşdirilən terrorçuların sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi yeni məlumat yayıb. Bildirilib ki, əməliyyat başlayandan indiyədək 702 PKK / PYD-YPG terrorçusu zərərsizləşdirilib. Hazırda antiterror əməliyyatları uğurla davam etdirilir.



Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu oktyabrın 9-da Suriyanın şimalında “Barış pınarı” əməliyyatına başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.