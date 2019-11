Bakı, Trend:

Çinin bazar tənzimləyicisinin rəhbəri Xiao Yaqing cümə axşamı Pekində "Apple" şirkətinin İcraçı direktoru Tim Kuk ilə görüşüb.

Trend-in məlumatına görə, Çinin bazar tənzimlənməsi üzrə dövlət idarəçiliyinin veb saytında verdiyi açıqlamada, Çinə etdiyi sərmayənin genişləndirilməsi, istehlakçı hüquqlarının qorunması və korporativ sosial məsuliyyətin yerinə yetirilməsi kimi mövzular ikitərəfli görüşdə müzakirə olmuşdur.

