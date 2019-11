Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları 11 sentyabr 2001-ci ildə Nyu Yorkda ümumdünya ticarət mərkəzinə hücum tərzində terror aktı həyata keçirmək istəyən Fransa vətandaşını həbs ediblər.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, 11 sentyabr terror aktından ilham almış və təyyarəni qaçırmağı planlaşdıran şübhəli olan terrorçu ötən ay tutulmuşdu.

Qeyd edək ki, söhbət O-Desen şəhər idarəsində yaşayan 30 yaşlı Fransa vətəndaşından gedir.

