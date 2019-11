ABŞ-ın Nyu-York Şəhər Şurası "Raykers" həbsxanasının ləğvini nəzərdə tutan planı bəyənib.

Bu barədə "New York Times" qəzeti bildirib.

Qeyd edilir ki, İst-River boğazındakı adada yerləşən "Raykers" həbsxanası 10 min məhbus üçün nəzərdə tutulub.

Məlumata görə, ləğv ediləcək həbsxananın yerinə kiçik ölçülü daha 4 həbsxana tikiləcək.

"Raykers" dünyanın ən böyük cəzaçəkmə müəssisəsi hesab edilir (Report).

