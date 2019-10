“Qarabağ” – APOEL oyununun ən yaxşıları müəyyənləşib

Azərbaycan çempionu “Qarabağ”ın Avropa Liqasının qrup mərhələsinin III turundakı ən yaxşı və ən zəif futbolçuları bəlli olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, xarici ekspertlər Ağdam klubunun futbolçularının APOEL-lə görüşdəki çıxışını dəyərləndirib.

2:2 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmaya start heyətində çıxan “11-lik”lər 10 ballıq şkala ilə qiymətləndirilib. “Qarabağ”ın ilk qolunu vuran Dani Kintana təkcə komandasının deyil, oyunun ən yaxşısı olub – 9,6.

İnamsız çıxış edən qapıçı Asmir Beqoviç və rəqibin ikinci qolunda kobud səhv buraxan Rəşad Sadıqov Ağdam klubunun ən zəifləri sayılıblar. Təmsilçimizin orta qiyməti isə 6,97-yə bərabər olub. Rəqibdə bu rəqəm 6,58-dir.

Qarabağ

1. Asmir Beqoviç – 6,0

2. Qara Qarayev – 7,1

3. Aylton Silva – 7,6

5. Maksim Medvedev – 6,4

8. Miçel – 7,5

10. Dani Kintana – 9,6

14. Rəşad Sadıqov (k) – 6,0

17. Abdullah Zubir – 6,6

20. Riçard Almeyda – 7,4

55. Bədavi Hüseynov – 6,7

99. Queye Maqaye – 6,4

APOEL

27. Vid Belets – 6,7

6. Savvas Gentoqlu – 5,8

8. Lukas Souza – 6,3

9. Linus Hallenius – 7,2

14. Uroş Matiç – 6,9

20. Andriya Pavloviç – 6,6

29. Praxitelis Vouros – 6,8

30. Giorqos Merkis – 7,0

44. Nkolas İoannou (k) – 6,1

90. Vujidan Saviç – 6,8

91. Draqan Mixayloviç – 6,4

