Bələdiyyə sədrinin saçlarını kəsib küçədə ayaqyalın gəzdirdilər, daha sonra... - ŞOK VİDEO

Boliviyanın Vinto qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Patrisia Arce askiyaçıların hədəfi olub.

Publika.az xəbər verir ki, etirazçılar bələdiyyə sədrinin saçlarını kəsib və üzərinə qırmızı boya töküb. Daha sonra yalın ayaqla küçədə 3 km gəzdiriblər. Bununla kifayətlənməyib sədrin istefa ərizəsini zorla imzaladıblar.

Bələdiyyə binasını yandıran aksiyaçılar daha sonra Arceni polisə təslim edib.

Müxaliflər Arcenin 20 oktyabr prezident seçkilərində hiylə işlədən prezident Evo Moralesə dəstək verdiyini iddia edir.

